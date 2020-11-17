الفتح يعلن تأييده لتنظيم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة

2020/11/17 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن تحالف الفتح تأييده الاتفاق المشترك بشأن تنظيم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة كونها تضم اموال جميع الطوائف والأديان.

واكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، ان التصريحات الرافضة للاتفاق تمثل عودة الى خطاب الطوائف وتقسيم الوعي الاجتماعي والسياسي ، لافتا الى ان مساع رفض تقسيم الأملاك بين الوقفين السني والشيعي تنطلق من مصالح الفئات والطوائف كما تستخدم لأغراض سياسية وانتخابية مبكرة على حد قوله،

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