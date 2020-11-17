القبض على عنصرين من داعش بقضاء خانقين في ديالى

2020/11/17 | 18:21 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي القبض على عنصرين من” داعش” في قضاء خانقين.وقال الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه، ان”فرق الاستخبارات التابعة للّواء الأول في الحشد الشعبي وبمعلومات دقيقة وتَحرٍّ تمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين ( محمود غازي العادلي- وفاروق محمود مرهون العادلي) في سيطرة بلكانة التابعة لقضاء خانقين شمال شرق بعقوبة وفق قانون مكافحة الارهاب ./انتهى

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