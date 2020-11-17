2020/11/17 | 18:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ بحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون مع نظيرته اللبنانية زينة عكر عدرا، آفاق التعاون المشترك.



وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الوزير التقى وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر عدرا والوفد المرافق لها، حيث عقد الجانبان اجتماعاً تباحثا فيه السبل الكفيلة بتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع ونظيرته اللبنانية يبحثان افاق التعاون المشترك بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع ونظيرته اللبنانية يبحثان افاق التعاون المشترك بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).