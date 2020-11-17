2020/11/17 | 18:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2961 إصابة جديدة، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 524503 حالات.كما سجلت "الصحة" وفاة 40 مصابا جديدا، ليصبح مجمل الوفيات داخل الدولة 11752 حالة وفاة.وارتفعت نسبة الشفاء الإجمالية إلى 86.4 بالمائة، وذلك بعد …

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