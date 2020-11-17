تحذير شديد اللهجة من الصحة العراقية: هل انتهى الوباء؟

2020/11/17 | 18:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت وزارة الصحة، الثلاثاء، تحذيرًا جديدًا من تفاقم أزمة الجائحة في البلاد، مشيرة إلى تسجيل تراجع في مستوى التدابير الوقائية من قبل المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان، 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أن "أغلب البلدان حول العالم اتخذت إجراءات مشددة وصارمة من حظر عام وغلق للمرافق الحيوية وفرض عقوبات مشددة بحق المخالفين وخاصة الذين لا يرتدون الكمامات أو يخرقون الإجراءات الوقائية الأخرى، حيث تتصاعد الإصابات بشكل خطير حتى بلغ معدل عدد الإصابات اليومي في العالم أكثر من نصف مليون إصابة".

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لمن سيذهب الفائض؟

وأضاف البيان، أن فرق وزارة الصحة "رصدت، للأسف الشديد، خلال الفترة الماضية تهاونًا كبيرًا جدًا من قبل المواطنين، تمثل في ترك الإجراءات الوقائية جملة وتفصيلاً، حيث لوحظ عدم الالتزام بارتداء الكمامات وعودة التجمعات البشرية إلى سابق عهدها وكأن الوباء انتهى من بلدنا ولم يعد يشكل خطرًا على حياتهم".

وتابع البيان، "نكرر توصياتنا إلى جميع المواطنين والتذكير أن الوباء مستمر بالانتشار في بلدنا ودول الجوار، والمواقف اليومية لنسب الإصابة وأعداد الوفيات والحالات الحرجة شاهد على ذلك، بسبب الاستهانة والتهاون بالإجراءات الوقائية، علمًا أن كل المعطيات العلمية تنبأت بزيادة كبيرة في الإصابات خلال الأسابيع القادمة نتيجة لانخفاض درجات الحرارة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوفيات".

ودعا بيان وزارة الصحة، جميع المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات البشرية قدر الإمكان والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل وتعقيم الأيدي باستمرار".

كما أشار، إلى صدور تم توجيه إلى الفرق الصحية الرقابية بتكثيف زياراتها التفتيشية على المطاعم والمقاهي والمولات وكل المرافق التي تشهد تجمعات بشرية، وتقييم مدى التزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية و"تنفيذ الغلق الفوري لأي مرفق يخالف الإجراءات الوقائية تنفيذا للمادة 46 من قانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 التي تخول الوزير أو من يخوله باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع انتشار الوباء ومنها غلق المحلات والمقاهي والمطاعم وغيرها".

ونبه البيان، إلى أن الفرق الصحية في بغداد والمحافظات ستقوم بعمليات واسعة بأخذ المسحات من المواطنين، خاصة في المناطق ذات معدلات الإصابة العالية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع تلك الفرق.

ودعا البيان أيضًا، وسائل الإعلام إلى التعاون مع الوزارة وتكثيف البرامج التوعوية للوقاية من الوباء على مدار الساعة والتركيز على أهمية ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة وغسل وتعقيم الأيدي باستمرار، فيما أشاد بجهود الفرق الطبية والصحية في مواجهة الجائحة.

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