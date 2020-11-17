حصيلة اصابات قياسية بكورونا في الاردن

2020/11/17 | 18:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل في المملكة اليوم الثلاثاء، 66 وفاة و6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفيما يلي تفاصيل الإيجاز:

(2641) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1,131) في محافظة إربد، (334) في الرمثا.

– (590) في محافظة عجلون.

– (418) في محافظة المفرق.

– (371) في محافظة البلقاء.

– (356) في محافظة الزرقاء.

– (214) في محافظة العقبة.

– (214) في محافظة مأدبا.

– (205) في محافظة معان، منها (42) في البترا.

– (157) في محافظة الطفيلة.

– (110) في محافظة الكرك.

– (47) في محافظة جرش.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (155,993) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (63,817) حالة.

– سُجّلت (66) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,909) حالات.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (289) حالة، فيما غادرت (200) حالة.



المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,153) حالة، منهم (474) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4658) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (90267) حالة.

– تمّ إجراء (27,441) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,237,942) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (23,5%).

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