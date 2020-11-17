"البيتكوين" تواصل الإرتفاع

2020/11/17 | 18:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية: الفرات نيوز} أظهرت بيانات لأكبر منصات التداول بالعملات الرقمية، اليوم الثلاثاء، أن سعر عملة "البتكوين" تجاوز حاجز الـ17 ألف دولار للمرة الأولى منذ عام 2018.

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