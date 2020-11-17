كربلائيون يستغربون عدم تشغيل المستشفى التركي رغم مرور 4 أشهر على افتتاحه

2020/11/17 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء..

ناشد أهالي كربلاء، الثلاثاء، الحكومتين المركزية والمحلية باطلاعهم على الأسباب التي تقف امام تشغيل المستشفى التركي بعد مرور اكثر من ٤ اشهر على افتتاحه بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونقل مراسل /المعلومة/ عن مواطنين إن “المستشفى التركي الذي افتتح بعد ١٠ سنوات من المباشرة بانشائه، لا يزال مغلقا امام المواطنين والمرضى على الرغم من افتتاحه بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ال١٤ من تموز الماضي، وعلى الحكومتين المركزية والمحلية بيان الأسباب التي تقف أمام عدم تشغيل المشفى بشكل فعلي”.

واضافوا ان “المستشفى من المؤمل ان يخدم الأهالي في قضاء الحر والأحياء السكنية التي تحيط به، وبما بقدر بأكثر من ٣٠ حيا سكنيا، وفي حال ادخاله الخدمة الفعلية سيقلل من عدد المراجعات لمدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية”.

يذكر أن المستشفى التركي في كربلاء بدأ العامل فيه في العام ٢٠١٠ وبعد توقف واستئناف حتى افتتح بشكل رسمي في تموز الماضي إلا أنه لا يزال مغلقا دون أن توضح الجهات ذات العلاقة السبب.



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