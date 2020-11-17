التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح لسنة 2019-2020 ونتائج قبول خريجي سنة 2018-2019

2020/11/17 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، الثلاثاء، عن نتائج تعديل

ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية

2019-2020 ونتائج قبول الطلبة من خريجي

السنة الدراسية السابقة 2018-2019.

وقال المتحدث الرسمي با

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