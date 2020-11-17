2020/11/17 | 18:32 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح لسنة 2019-2020 ونتائج قبول خريجي سنة 2018-2019) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العلمي، الثلاثاء، عن نتائج تعديل
ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية
2019-2020 ونتائج قبول الطلبة من خريجي
السنة الدراسية السابقة 2018-2019.
وقال المتحدث الرسمي با
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح لسنة 2019-2020 ونتائج قبول خريجي سنة 2018-2019) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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