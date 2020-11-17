التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح للسنة الحالية ونتائج قبول خريجي السنة السابقة

2020/11/17 | 18:35 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتائج تعديل ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2020/2019 ونتائج قبول الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2019/2018.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (17 تشرين الثاني 2020)، إن "النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تشمل القناة العامة وقناة ذوي الشهداء"، لافتا الى أن "فترة اسبوعين حددت لتدقيق وارسال ملفات الطلبة النهائية الى جهة قبولهم النهائية".

وأوضح العبودي، أن "بإمكان الطالب إلغاء تعديل ترشيحه والرجوع الى قبوله المركزي السابق بعد صدور قوائم تعديل الترشيح خلال ثلاثة أيام عمل من اعلان نتائج تعديل الترشيح على أن يكون الطالب مسجلا في الكلية أو المعهد المقبول فيه مركزيا".

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