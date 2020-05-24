الصحة العراقية: كورونا تنتشر في بلدنا وهذا موعد ذروتها

2020/11/17 | 18:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، أن وباء كورونا مستمر بالانتشار في بلدنا ودول الجوار، وكل المعطيات العلمية تنبأ بزيادة كبيرة في الاصابات خلال الاسابيع المقبلة نتيجة لإنخفاض درجات الحرارة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة وتلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (17 تشرين الثاني 2020)، قالت فيه "في الوقت الذي تتصاعد فيه الاصابات بشكل خطير في دول العالم حيث بلغ معدل عدد الاصابات اليومي في العالم اكثر من نصف مليون اصابة مما ادى الى اتخاذ اغلب البلدان لإجراءات مشددة وصارمة من حظر عام وغلق المرافق الحيوية وفرض عقوبات مشددة بحق المخالفين وخاصة الذين لا يرتدون الكمامات او يخرقون الاجراءات الوقائية الاخرى".

وأوضحت: "لكننا في وزارة الصحة والبيئة رصدنا للاسف الشديد خلال الفترة الماضية تهاونا كبيرا جدا من قبل المواطنين تمثل في ترك الاجراءات الوقائية جملة وتفصيلا، حيث لوحظ عدم الالتزام بارتداء الكمامات وعودة التجمعات البشرية الى سابق عهدها وكأن الوباء انتهى من بلدنا ولم يعد يشكل خطرا على حياتهم".

وأضافت: "نكرر توصياتنا الى جميع المواطنين والتذكير أن الوباء مستمر بالانتشار في بلدنا ودول الجوار والمواقف اليومية لنسب الاصابة واعداد الوفيات والحالات الحرجة شاهد على ذلك بسبب الاستهانة والتهاون بالاجراءات الوقائية، علما أن كل المعطيات العلمية تنبأ بزيادة كبيرة في الاصابات خلال الاسابيع القادمة نتيجة لإنخفاض درجات الحرارة وهذا من شأنه ان يؤدي الى زيادة الوفيات لا سامح الله".

وتابعت: "لذا نهيب بجميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام وتجنب التجمعات البشرية قدر الإمكان والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل وتعقيم الايدي باستمرار".

وزادت: "كما تم توجيه فرقنا الصحية الرقابية بتكثيف زياراتها التفتيشية على المطاعم والمقاهي والمولات وكل المرافق التي تشهد تجمعات بشرية وتقييم مدى التزامهم بتطبيق الاجراءات الوقائية وتنفيذ الغلق الفوري لأي مرفق يخالف الاجراءات الوقائية تنفيذا للمادة 46 من قانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 التي تخول الوزير او من يخوله باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع انتشار الوباء، ومنها غلق المحلات والمقاهي والمطاعم وغيرها".

ونوهت، بان "فرق الصحية في بغداد والمحافظات ستقوم بعمليات واسعة بأخذ المسحات من المواطنين ولاسيما في المناطق ذات معدلات الإصابة العالية، لذا ندعو المواطنين للتعاون مع فرقنا الصحية التي تعمل على خدمتهم وضمان صحتهم.

كما نتوجه بالشكر لوسائل الإعلام للتعاون مع الوزارة وتكثيف البرامج التوعوية للوقاية من الوباء على مدار الساعة والتركيز على اهمية ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات والاماكن المزدحمة وغسل وتعقيم الايدي باستمرار.

نتقدم بالشكر والامتنان لأبطال الجيش الابيض من ملاكاتنا كافة وهم صامدون في جبهاتهم لمقارعة هذا الوباء الخطير بتقديمهم افضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى مضحين بانفسهم في سبيل صحة المواطن الكريم"، بحسب البيان.

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