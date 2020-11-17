العراق: تحذير من زيادة كبيرة في الاصابات بكورونا خلال الاسابيع القادمة

2020/11/17 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة العراقية ان المعطيات العلمية تنبأ بزيادة كبيرة في الاصابات بفيروس كورونا خلال الاسابيع القادمة....

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