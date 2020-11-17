العثور على جثة رجل قضى حرقاً غربي كربلاء

2020/11/17 | 18:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل قضى حرقاً غربي محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل قضى حرقاً خلف جدار المستشفى التركي في حي الطاقة غربي كربلاء".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ اللازم".

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