السليمانية.. توفير وسائل نقل مجانية لزياة معرض الكتاب الدولي

2020/11/17 | 18:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سبيل تسهيل زيارة رواد معرض الكتاب الدولي والتي تحتضن فعالياته مدينة السليمانية، تم توفير حافلات لزيارة المعرض وبالمجان.

سيكون بامكان المواطنين الراغبين بزيارة معرض الكتاب الدولي بدورته الثانية، انتظار حافلات نقل مجانية لتقلهم الى المعرض وبشكل يومي من الساعة 9:15 صباحا وحتى السادسة مساءً أمام الحديقة العامة وسط المدينة.

هذا ومن المقرر ان تنطلق يوم غد الاربعاء الموافق الـ 18 من تشرين الثاني 2020، فعاليات الدورة الثانية من معرض السليمانية الدولي بنسخته الثانية.

المعرض سيقام على قاعات معرض السليمانية الدولي في منطقة طاسلوجة، وبمشاركة مئات دور نشر محلية عربية وعالمية.

المعرض يقام برعاية شركة اطلس الاصيل وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في السليمانية، ويستمر لمدة 10 ايام من تأريخ انطلاقه من 18 وإلى 27 - 11 - 2020.

القائمون على المعرض طالبوا الزائرين والمشاركين بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية من تفشي فايروس كورونا، ونوهوا الى ان المعرض يقام تحت شعار (مع الوقاية نرافق الکتب...).

PUKmedia خاص‌

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