اساس مشكلة النفط

2020/11/17 | 18:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحاول هنا بشيً من الإيجاز بيان طبيعة مشكلة النفط المصدر من قبل الاقليم والذي شكل نوعاً من التوتر المتواصل في طبيعة العلاقة الدستورية والمالية والسياسية والاداريةُ بين حكومتي الاًقليم و الاتحادية .

وهنا نحاول ان نكون اكثر حيادياً في التحليل دستوريا و مالياً .

إذاً ...



ما هي طبيعة المشكلة ..؟؟ باختصار تتجسد بما يلي :-

أولاً- بموجب المادة ( ١١٢ ) من الدستور العراقي ( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط و الغاز المستخرج من الحقول (( الحالية )) مع حكومات الأقاليم و المحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف .........مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة.........



بصورة مجحفة من قبل النظام السابق ....



..و ينظم ذلك بقانون ).

هنا الدستور يوًكد على الحقول (( الحالية )) اي لغاية تاريخ إقرار الدستور في عام ٢٠٠٥ و لا يوًكد على الحقول (( المستقبلية )) ما بعد هذا التاًريخ .

هذا يعني ان الحكومة الاتحادية منذ عام ٢٠٠٥ ولحد الان لم تلتزم بفحوى هذه المادة الدستورية بخصوص إعداد مشروع قانون نهاىًي للنفط و الغاز يقدم للبرلمان للمصادقة عليه وفقا لمبداً ( التوافق ) ، و لكي تنهي هذه المشكلة بين الطرفين ، و ان تصبح كخارطة طريق للاًقليم لاًجل الاًلتزام بها .

ثانياً- واستمر الحال هكذا لحين قيام السيد المالكي في ولايته الثانية ، ومن جانب واحد ، بقطع موازنة الاقليم و رواتب موظفي الاًقليم في عام ٢٠١٣ متجاوزاً البنود الدستورية و معتدياً على حقوق موظفي الاًقليم باعتبارهم مواطنين عراقيين و لا يتحملون عواقب الصراعات القاىًمة بين الحكومتين ، و دون إبرام اي اتفاق مع الاًقليم بهذا الاًمر ، و حدث هذا في الوقت الذي لم يقم الاًقليم بعد بتصدير النفط الخام بشكل تجاري .

ثالثاً- وهكذا قطعت موازنة و رواتب الاًقليم من قبل بغداد بشكل تام لمدة اربع سنوات متواصلة ، و من ثم أطلقت حصة مخفضة من مجموع رواتب موظفي الاًقليم ، و بشكل متقطع ، في أواخر حكومة السيد العبادي و فترة حكم عبد المهدي ولغاية عهد الكاظمي الان .

وكانت حكومة الاقليم تكمل باقي حصة الرواتب ، سواءً عن طريق الاقتراض من الشركات او الدول او واردات النفط المصدر ، وكانت و لا تزال تدفعها خلال شهور متقطعة بشكل ناقص او ادخار اجباري.

رابعاً -إجمالاً ...تم الاتفاق بين الطرفين في عهود ( العبادي و عبدالمهدي و الكاظمي ) المنصرفةً على ان ترسل بغداد شهرياً مبلغاً لتسديد ( جزء ) من مجموع رواتب موظفي الاًقليم ، الذى يبلغ بحدود ( ٨٧٠ مليار ) دينار من اصل موازنة الاقليم البالغة بحدود ( واحد ترليون )دينار لشهر واحد ، و على ان تسدد حكومة الاقليم ( الجزء الاًكبر ) المتبقي من الرواتب ، و هذا بشرط ان يسلم الاًقليم يوميا واردات بمقدار ( ٢٥٠ الف برميل ) من نفط الاقليم المصدر الى بغداد ، لكي تسدد بغداد ( جميع مبالغ الموازنة )، و ليست الرواتب فقط .

وان لم تستلم بغداد واردات هذا المقدار المقرر من نفط الاقليم عملياً و لاًي سبب كان ، فانها ( تستقطعها ) عملياً من ( موازنة ) الاقليم و تلتزم بغداد بارسال هذا الجزء (فقط ) من رواتب موظفي الاقليم شهرياً ، وذلك لاجل الحفاظ على جزء من حقوق موظفي الاقليم من الرواتب .

و بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومتين منذ عهدالغبادي الى عهد الكاظمي تقوم بغداد (( باستقطاع )) الواردات النفطية المذكورة اعلاه من (( موازنة الاًقليم )) عملياً و ترسل فقط هذا الجزء من الرواتب بصورة غير داىًمة ، و ليس صحيحا بان بغداد لا تستلم واردات نفط الاقليم انها تستقطعها فعلاً من موازنة الاًقليم .

االسؤال الأهم ...

هل كانت حكومة الاقليم غير ملتزمة بتسليم بغداد واردات النفط الخام المصدر بموجب الاتفاق المبرم مع بغداد ..؟!!.

الجواب...



تبدو ان الحكومات العراقية المتعاقبة غير مستعدة ان تتحمل ( كلف و مستحقات ) الشركات التي تقوم بعمليات استخراج النفط الخام في الاًقليم والتى تعمل بموجب ( عقود المشاركة في الانتاجً ) حيث تستحوذ تلك الشركات على حصة اكثر من ( ٤٠٪؜ ) من واردات النفط المصدر من الاًقليم جراء القيام بعملياتها .

هذا يعني ان بغداد تفضل ان تستلم واردات نفط الاًقليم المصدر بمقدار ( ٢٥٠ الف ) برميل يومياً ( كاملةً ) دون ان تتحمل بغداد كلفة و مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الاًقليم ، و ان تتحمل حكومة الاًقليم ، إضافةً الى تسليم النفط لبغداد ، تكاليف عمليات استخراج النفط و اجراءاتها المرافقة لها بموجب عقود المشاركة المذكورة .

اعلاه هو جوهر الخلاف بين الطرفين في هذا المجال ، هذا في الوقت الذي تخصص و تسدد بغداد سنويا بحدود ( ٧ الى ١٠ ) مليار دولار لشركات النفط الأجنبية التي تمنح ( جولات التراخيص ) في مجال اجراءات و عمليات استخراج النفط الخام داخل العراق بموجب ما تعرف ب ( عقود الخدمة ) ، والتي دفعت بغداد بموجبها في بعض الفترات نسبة ( ٢٥٪؜ او اكثر ) من وارداتها النفطية لتلك الشركات ، في حين انها غير مستعدة لذلك بالنسبة للشركات النفطية العاملة في الاقليم .

لذلك يلاحظ ان تلك الحكومات المتعاقبة ، رغم وقوعها تحت تاثيرات و ضغوط بعض السياسيين و البرلمانيين ، فانها صرفت النطر عن تلك الضغوط ، وبدات ترسل تلك المبالغ لتسديد الرواتب من حين لآخر ، لانها هي التي تتعاجز عن تنفيذ الاًتفاقيات النفطية المبرمة بين الحكومتين بهذا الخصوص .

لربما قد تجد بغداد انها من مصلحتها ان تبقي العلاقة النفطية مع الاقليم بهذه الطريقة التي من خلالها ترسل هذا ( الجزء) من الروات بدلاً من ارسال موازنة الاًقليم ( كاملةً) .

لذلك فان مشروع ( قانون تمويل العجز المالي ) المقدم من قبل حكومة الكاظمي لاجل المصادقة عليه من قبل البرلمان ، لم يكن يحتوى على تلك المادة المتعلقة بوقف ارسال الحصة المخصصة البالغة ( ٣٢٠ مليار ) دينار لتغطية جزء من مجموع رواتب موظفي الاًقليم .

خلاصة القول ....



ان هذه المادة قد أضيفت بشكل مقصود و صدقت من قبل عدد كبير من أعضاء البرلمان العراقي و بدافع ( سياسي ) بحت لاجل خلق التوترات و الصراعات الداخلية و زحزحة الاستقرار و ضرب حكومة الكاظمي ، و لربما لعرقلة سير الانتخابات المقبلة في الموعد الذي حدده الكاظمي لذلك، او لتاًجيج عواطف الشارع العراقي المنتفض ضد الاقليم و رمي إخفاقاتهم المستمرة غلى الاقليم ، هذا من حهةً .

و من جهة اخرى ، لخلق المشاكل و زعزعة استقرار في الاقليم و تحريض المواطنين عليه .

حقيقةً ان اضافة هذه المادة بإقحام رواتب موظفي الاقليم لأغراض و مقاصد سياسية بين الحكومتين و سياسييها لامر شاذ و خارج إطار العمل البرلماني الذي يدافع عن حقوق مواطني البلد الواحد ، و لاًول مرة في تاريخ البرلمانات تحصل ان تقحم حقوق و رواتب المواطنين في الصراعات السياسية بصرف النطر عن انتماىًاتهم ، والذين لا تعنيهم الخلافات و الصراعات القاىًمة ببن السياسيين و وكتلها و تحالفاتها .

حيث ان هذه المادة المضافة ، كما تتبين ، مصاغة بأيادي ماهرة جدا لخلق فوضى مستمرة بين الاقليم و بغداد .



و تخضع رىًيس الوزراء للمحاسبة و سحب الثقة منه في حالة عدم الالتزام بها كما تتضح تلك من العبارة الواردة في اخر المادة المضافة التي تنص على...(( .......



...و يتحمل المخالف لهذا النص المسووًلية القانونية )) والمقصود بالمخالف هو الرىًيس الوزراء .

كما ان نص هذه المادة تلغي حقوق موظفي الاقليم في استلام رواتبهم بشكل قطعي ، الامر الذي افقد ( ثقة ) مواطني الاقليم بالبرلمان العراقي الذي بداً يتوجه نحو ( دكتاتورية الاًغلبية ) في تمرير القوانيين .

ختاماً....



اذا استمر البرلمان االعراقي في انتهاج دكتاتورية الاًغلبية البرلمانية ، فانها توًدي بالنتيجة الى غياب اهم (ثلاث) ركائز لإدارة الدولة العراقية الحالية المعتمدة على (( التوافق و المشاركةو التوازن )) ، وبالتالي دخول العراق الى حالة جديدة اكثر اضطراباً ، و هذه ما لا يتمناها احد.

د.



اراس حسين دارتاش‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اساس مشكلة النفط) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اساس مشكلة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).