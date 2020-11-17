وزيرة تركية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

2020/11/17 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة العمل التركية زهراء زمرد سلجوق، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت سلجوق، في تغريدة على موقع “تويتر”، اليوم: “نتيجة اختبار “كوفيد-19″ الخاصة بي إيجابية، ولكن حالتي العامة جيدة”.

وأضافت الوزيرة “سأخضع للعلاج في المنزل”.

ووفق وكالة “الأناضول” التركية، ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الاثنين، إلى 356 ألفا و375، إثر تسجيل 2712 حالة شفاء جديدة.

وأظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة التركية تسجيل 3316 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 417 ألفا و594.

كما سجلت تركيا 94 وفاة بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و601.

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