التعليم تعلن تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين في الكليات و المعاهد

2020/11/17 | 18:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جرى تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين في الكليات أو المعاهد للسنة الدراسية 2020/2019 إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين 30 من الشهر الجاري".

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