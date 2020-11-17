الصحة: تتوعد المتهاونين بترك الاجراءات الوقائية

2020/11/17 | 19:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن رصدها تهاون كبير جد من قبل المواطنين في ترك الاجراءات الوقائية، فيما اشارت الى ان الوباء مستمر بالانتشار في البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “في الوقت الذي تتصاعد فيه الاصابات بشكل خطير في دول العالم حيث بلغ معدل عدد الاصابات اليومي …

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