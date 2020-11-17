ديماريو يعزز كتيبة سلة اسود الرافدين في تركيا

2020/11/17 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

وصل مجنس المنتخب الوطني بكرة السلة، ديماريو مايفيلد، الى تركيا لتعزيز صفوف سلة اسود الرافدين.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “مجنس منتخبنا الوطني لكرة السلة ديماريو يصل إلى مدينة انقره ليلتحق بمعسكر منتخبنا الثاني بتركيا”.

واوضح ان “المنتخب الوطني يجري وحداته التدريبية بانتظام وسيخوض مباراتين وديتين استعداداً للنافذة الثانية من التصفيات الاسيوية”.

يذكر ان المنتخب الوطني وصل الى تركيا فجر الاحد الماضي، وسيتوجه الى البحرين لمواجهة اصحاب الارض نهاية الشهر الحالي.



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