بالصور.. العراق يتغلب على اوزبكستان في مباراة ودية

2020/11/17 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة: العراق 2 - 1 اوزبكستان

يتبع ..

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