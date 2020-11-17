التعليم: تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين بالكليات أو المعاهد

2020/11/17 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء،

تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة

المقبولين بالكليات أو المعاهد للسنة

الدراسية 2019 – 2020.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد

أعلنت وزارة التعليم تمديد السقف

الزمن

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