التعليم تعلن تمديد تسجيل الطلبة المقبولين في الكليات أو المعاهد لغاية نهاية الشهر الجاري

2020/11/17 | 19:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي عن ، تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين في الكليات أو المعاهد للسنة الدراسية 2020/2019 الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق 2020/11/30 “.

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