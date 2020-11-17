الخطوط الجوية العراقية تعلن موعد استئناف الرحلات إلى أوروبا

2020/11/17 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، الثلاثاء، انه سيتم استئناف رحلات الناقل الوطني الجوية إلى قطاعات عدة في أوروبا خلال منتصف الشهر المقبل بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وذكر مدير عام الشركة، كفاح حسن، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (17 تشرين الثاني 2020)، أن "الخطوط التي ستتم إعادة تشغيلها ستشمل تسيير رحلات مباشرة من المطارات العراقية إلى كل من برلين، ودوسلدورف، وفرانكفورت، ولندن، وكوبنهاكن كمرحلة أولى".

وأضاف حسن، أنه "تم الإيعاز إلى جميع مكاتب حجز وإصدار التذاكر الرئيسة والوكلاء داخل وخارج العراق باستقبال المواطنين لتثبيت حجوزاتهم على الرحلات"، مشيرا إلى "تفعيل طريقة الحجز المسبق أيضا لتقديم عروض وخدمات تنافسية مقارنة مع الشركات الأخرى".

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