العراق يقلب تأخره الى فوز بودية اوزباكستان في دبي

2020/11/17 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قلب منتخب العراق بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نتيجة تأخره بهدف من نظيره الاوزبكي الى فوز 2-1، في اللقاء الاخير للفريق العراقي بمعسكره الاستعدادي في دبي الاماراتية.

وشهد الشوط الأول منذ البداية أفضلية أوزبكية في تنظيم الصفوف والربط بينها والشروع بهجمات على المرمى العراقي شكلت ضغطاً كبيرا على الدفاعي العراقي المؤلف من سعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وعلاء مهاوي وعلي عدنان، والحارس محمد حميد.

ولم يظهر خط الوسط العراقي ومهاجمه ميمي بالمستوى المطلوب، حتى غابت تماما الفرص العراقية، وفي الدقيقة 38 أعلن حكم اللقاء عن ركلة جزاء للفريق الاوزبكي، ليسجل حميدوف هدف التقدم للفريق الاوزبكي، لينتهي الشوط الاول بتأخر الفريق العراقي بالهدف الوحيد".

وشهد الشوط الثاني تغيراً جذريا في اداء المنتخب العراقي وسجل افضلية منذ بداية هذا الشوط خاصة بعد التغييرات التي اجراها كاتانيتش باشراك محمد قاسم ومازن فياض لتزيد القدرة الهجومية للفريق العراقي وتشكيل ضغط على المرمى الاوزبكي.

وجاءت الدقيقة 64 ومعها هدف التعديل للمنتخب العراقي ومن مجهود فردي لميمي دخل مهند ساحة لعب الفريق المنافس وسدد كرة لولبية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بيد الحارس وذهبت في طريقها الى الشباك.

ونتيجة للضغط العراقي المتواصل، تمكن منتخب العراق الحصول على ركلة جزاء سجل منها علي عدنان في الدقيقة 85 هدف التقدم لينتهي اللقاء عراقيا 2-1

وكان منتخب العراق قد تعادل سلبيا امام نظيره الاردني في اول لقاء ودي بمعسكره في دبي والذي اختتم اليوم الثلاثاء وسيعود المنتخب العراقي يوم غد الاربعاء الى بغداد.

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