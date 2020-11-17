الجبهة العراقية: التحركات لإقالة الحلبوسي ليست ثاراً شخصي

2020/11/17 | 19:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الجبهة العراقية، الثلاثاء، ان "الهدف من اقالة الحلبوسي هو اصلاح ادارة مجلس النواب وانقاذ القوانين التي مررت بعجالة من دون اكمال العدد القانوني ل...

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