طالباني: الحكومة تعمل على تأمين بيئة مناسبة وآمنة للقطاع الخاص

2020/11/17 | 19:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الثلاثاء 17/11/2020 في منتدى كوردستان الاقتصادي في لندن، الذي انطلق هذا العام اون لاين بسبب فايروس كورونا.

وتحدث طالباني في كلمة، عن التحديات الاقتصادية في اقليم كوردستان وخطط الحكومة لمواجهتها مع الاصلاحات المختلفة نحو تجاوز وخلق ارضية اقتصادية قوية في القطاعين العام والخاص.

واضاف، ان حكومة الاقليم تعمل على عدم اعتماد سياستها الاقتصادية على النفط فقط من اجل التنمية الصناعية والزراعية والخدمية.

واشار طالباني الى ان احد اهتماماتنا والتي هي جزء من خريطة الطريق الاخيرة التي تم البدء بها للاستثمار والعمل باستثمارات قوية في مجال الصناعة الزراعية، وهذه خطوات اقتصادية صحية افضل وتوفر فرص العمل والامن الغذائي وقريبا سيتم وضع حجر الاساس لمعمل للسكر يوفر فرص العمل وزيادة الانتاج المحلي.

واوضح، ان الحكومة تحاول تامين بيئة مناسبة وامنة للقطاع الخاص حتى يقوم المستثمرون بتنفيذ مشاريعهم بدون اية مخاوف، كاشفا عن انه قريبا سيتم التباحث حول قانون اصلاحي جديد للتقاعد يشجع اكثر على العمل في القطاع الخاص.

وبشان مشروع الخدمة، قال طالباني، اننا في المشروع نعمل على تحسين تنظيم الخدمات الحكومية والتقليل من الروتين ومكافحة الفساد، كما نحن بصدد صياغة تعليمات جديدة لتنظيم عملية تسجيل الشركات حتى يتم تسجيلها خلال 24 ساعة.

وفي جانب اخر من كلمته اشار طالباني الى العلاقات بين الاقليم وبغداد، مضيفا، ان حل المشاكل مع بغداد سيبقى اولوية واجباتنا واعربنا عن موقفنا لاجراء اتفاق مثمر حول ادارة النفط والغاز وقبلنا بالشراكة والتنسيق حول ادارة النقاط الحدودية ومستعدون للحديث عن المصاريف والتدقيق في ايرادات 6 سنوات الماضية، لذلك ليس هناك اي مبرر لايقاف رواتب موظفي الاقليم من قبل بغداد.

PUKmedia

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