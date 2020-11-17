المنتخب الوطني يتغلب على نظيره الاوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد ودياً

2020/11/17 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ تغلب المنتخب الوطني العراقي على نظيره الاوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد ودياً .



سجل هدفي الفريق العراقي مهند علي في الدقيقة 64 وعلي عدنان في الدقيقة 85 من ضربة جزاء ، فيما سجل الفريق الاوزبكي هدفه في الدقيقة 39 من ضربة جزاء./انتهى7

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