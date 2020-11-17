لاهور الشيخ جنكي: لن نسمح باستخدام قوت الشعب الكردي ضحية لغرور اية جهة

2020/11/17 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/اكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهورالشيخ جنكي على ضرورة التزام حكومة الاقليم بالتصرف على قدر من المسوولية والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد من اجل الاسراع باطلاق رواتب موظفي الاقليم.ووصف في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي زيارته الى بغداد ولقائه بالشخصيات السياسية بالمثمرة والبناءة، داعيا حكومة الاقليم الى ارسال وفد الى بغداد لتثبيت الحقوق المالية لموظفي إقليم كردستان.كما اشار الشيخ جنكي الى ان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي أكد على بذل الجهود الحثيثة لارسال مستحقات الاقليم المالية، مؤكدا ان الاتحاد الوطني لن يسمح استخدام قوت الشعب الكردي رهينة و ضحية لغرور أي جهة./ انتهى

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