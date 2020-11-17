اغلاق (10) معامل متجاوزة ومتخفية لصناعة الحلويات والدهين في الكاظمية

2020/11/17 | 19:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقررات خلية الازمة وتوجيهات وزير الصحة والبيئة حول تشديد الاجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا نفذ قسم الرقابة الصحية حملة صحية مشتركة ولمدة يومين في منطقة الكاظمية المقدسة بناءا على الشكوى المقدمة من قبل اهالي المنطقة حول وجود معامل ومحلات غذائية لصناعة وتحضير الحلويات والدهين والاطعمة المختلفة متجاوزة ومتخفية وغير مجازة صحيا في ازقة واحياء المنطقة واستجابة لهذه الشكوى تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الرقابة الصحية ودائرة صحة بغداد / الكرخ والاجهزة الساندة من الامن الوطني وفوج طواريء بغداد واستخبارات الداخلية وشملت الحملة احياء ( الكطانة والشيوخ وعكد السادة ) والتي تعتبر بؤرة للمعامل والمحلات المتخفية والبعيدة عن اعين الرقابة الصحية حيث تمارس العمل في ظل ظروف صحية وبيئية رديئة وخلال اليومين المنصرمين استنفرت ملاكات الرقابة الصحية في صحة الكرخ وباشراف مباشر من دائرة الصحة العامة/قسم الرقابة الصحية وباسناد من القوات الامنية الماسكة للارض وتم خلالها غلق (10) معامل بالشمع الاحمر ومنعهم من ممارسة استنادا الى المادة 96 من قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 وتعديلاته كما تم اتلاف (800)كغم من الحلويات والدهين والمواد الغذائية والاولية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك البشري بمحاضر اتلاف اصولية وبحضور اصحاب العلاقة”.

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