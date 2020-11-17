مجلس الوزراء يصوت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

2020/11/17 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تصويت مجلس الوزراء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وقال الوزير بحسب الوكالة الرسمية، ان “مجلس الوزراء صوت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

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