مجلس الوزراء يصوت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2020/11/17 | 19:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.



وجاء ذلك في خبر عاجل نشرته وكالة الانباء الرسمية، وتابعها "ناس"، (17 تشرين الثاني 2020)، حيث نقلت عن وزير العمل قوله: "صوت مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قد اكد، الاثنين، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيكون على طاولة مجلس الوزراء اليوم .

وقال الركابي في برنامج المحايد، الذي يقدمه الزميل "سعدون محسن ضمد" (16 تشرين الثاني 2020)، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيكون على طاولة مجلس الوزراء يوم غد"، مبيناً أن "قانون التقاعد الجديد يشجع على العمل في القطاع الخاص".

وذكر الركابي أن "لدى الوزارة 550 مفتشا في عموم العراق، وتحتاج إلى 2000 آخرين"، مؤكداً "إكمال الوزارة لقانون حقوق الطفل".

وبشأن العمالة الأجنبية في العراق قال وزير العمل "لا يوجد رقم محدد للعمالة، لكن هنالك 18 ألف عامل بنغالي في مصفى كربلاء مقابل 2000 عامل عراقي"، مشيراً إلى أن "هنالك عمالة تأتي عن طريق إقليم كردستان، وبعض العمالة تستغل مواسم الزيارات للبقاء للعمل في العراق".

ولفت إلى أن "تمويل ذوي الإعاقة لم يتم ضمن قانون الاقتراض".

وكشف الركابي عن أن "عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغ 25 ألف موظف".

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