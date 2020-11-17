المنتخب الوطني يختتم معسكر دبي بالفوز على اوزبكستان

2020/11/17 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اختتم المنتخب الوطني بكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، معسكره التدريبي في دبي، بتغلبه على اوزبكستان 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب سيفينز في دبي.

وافتتح المتتخب الاوزبكي النتيجة في الدقيقة 39 عن طريق خومادوف من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني عاد المنتخب الوطني وسجل هدفين، الاول حمل توقيع مهند علي في الدقيقة 64 والثاني عن طريق علي عدنان في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل سلبياً مع الاردن يوم الخميس الماضي في ذات المعسكر.

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