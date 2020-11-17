كركوك تطفو على بحر من النفط واطفالها ياكلون من النفايات | تقرير

2020/11/17 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

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تفاقم ازمة غياب الخدمات في كركوك لتمثل فصلا جديدا من مظاهر غياب الدولة، تراكم النفايات في عدد من احياء المحافظة، وارجعت البلدية غياب الخدمات الى عدم توفير التخصيصات المالية.

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