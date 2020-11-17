الاقتصاد النيابية: الهدر والفساد بواردات المنافذ وصل الى 12 ترليون دينار

2020/11/17 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، عن وصول حجم الفساد والهدر بواردات المنافذ للعام الماضي الى 12 ترليون دينار مما يوازي 90% من واردات المنافذ.

وقال عضو لجنة الاقتصاد مازن عبد المنعم لـ/المعلومة/ ان “الورقة البيضاء الاصلاحية التي قدمتها الحكومة لا تعدو كونها انشاء وكلها خطط تتحدث عن اصلاحات بعيدة المدى ولا توجد اي خطوات عاجلة”.

واضاف ان “المنافذ لحالها تخلق اقتصاد منعش خاص بالعراق لو تم القضاء على الفساد فيها”، مشيرا الى ان “ماوصل الى خزينة الدولة من واردات المنافذ في 2019 لا يوازي 10% من الواردات الحقيقية”.

واوضح عبد المنعم ان “حجم الفساد العام الماضي وصل الى مايقرب 90% من واردات المنافذ ما يقدر بنحو 12 ترليون دينار”.انتهى25و

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