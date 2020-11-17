زمن موناليزا الحزينة: الفصل العشرون/ 5 - دلور ميقري

2020/11/17 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري جيل بيان، عاشَ في مراحل كثيرة على حافة الحرب، ولو أنه لم يقدّر له أن يشهد إحداها بشكلها الحقيقي إلا عندما تجاوز سنّ الثمانين.



لقد كانت طفلةً في الثامنة، لما أوقعت طائرة للحلفاء، منطلقة من الأردن أو فلسطين، قنبلة ضخمة على مطار المزة العسكريّ فلم يبقَ زجاجُ نافذةٍ سليماً بدمشق.



بعد ذلك بأربع سنين، قصفت الطائرات الفرنسية أماكن محددة في العاصمة وذلك رداً على هجمات قوى أمن الحكومة المحلية، المطالبة بال ......





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