2020/11/17 | 19:37 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش التركي ينشئ "مناطق حدودية آمنة" خلال عمليته ضد "الكردستاني") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش التركي ينشئ "مناطق حدودية آمنة" خلال عمليته ضد "الكردستاني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).