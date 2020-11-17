المنتخب العراقي يختتم معسكره في الامارات بالفوز على اوزبكستان

2020/11/17 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تغلب المنتخب العراقي على نظيره الاوزبكستاني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة دولية ودية اقيمت في دولة الإمارات.

وافتتح المنتخب الاوزبكستاني النتيجة عن طريق اللاعب دوستونبك خامداموف في الدقيقة 39 من زمن المباراة، بينما سجل مهند علي هدف التعادل لاسود الرافدين في الدقيقة 64، وقبل نهاية المباراة بخمسة دقائق سجل علي عدنان هدف الفوز للمنتخب العراقي.

واختتم المنتخب العراقي معسكره التدريبي في الامارات بلقائين وديين مع المنتخب الاردني والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما والفوز على اوزبكستان بهدفين لهدف واحد، استعدادا للتصفيات الاسيوية المزدوجة.





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