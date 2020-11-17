نائب: قانون الاقتراض الزم الحكومة بتقديم ورقة اصلاحية خلال شهرين والاخيرة فشلت بذلك

2020/11/17 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي، الثلاثاء، ان قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب الزم الحكومة بتقديم ورقة اصلاحية خلال شهرين لحل الازمة المالية الا ان الاخيرة فشلت بذلك.

وقال العاطفي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب طالب الحكومة بالاسراع في تقدم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021″، لافتا الى ان “الحكومة فشلت بتقديم ورقة اصلاحية خلال شهرين وفق ما تم التصويت عليه في قانون الاقتراض الاول”.

واضاف ان “الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمجلس النواب سريعا حيث لا يمكن ان يتم التصويت على قانون اقتراض جديد”، مبينا ان “الحكومة جاملت اقليم كردستان على حساب قوت الشعب العراقي من خلال ارسال 2 ترليون دون استلام اي اموال من المنافذ الحدودية”.

و اكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاثنين، ان الاعتماد على الاقتراض في حل الازمة المالية في البلاد امر مرفوض.



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