اعتقال 22 متهماً بقضايا جنائية في كربلاء

2020/11/17 | 19:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الاعلام والعلاقات في قيادة شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي الثلاثاء، عن القاء القبض على 22 متهما في مناطق متفرقة من المحافظة .

واوضح الغانمي في حديث لـــPUKmedia " وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، تمكن قسم مكافحة الإجرام وبجهود متواصلة خلال اليومين الماضيين، من القاء القبض على 22 متهماً ومطلوباً للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة .

وبين الغانمي، ان جهود ابطال مكافحة الإجرام في أحياء المدينة، والاقضية والنواحي، قد اثمرت عن هذه الحصيلة، نتيجة للعمل الأمني المستمر على مدار 24 ساعة متواصلة في سبيل تعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون .

هذا وتشهد محافظة كربلاء استقرار وضعها الامني بشكل كبير، نتيجة ضبط حدودها الصحراوية الشاسعة مع محافظة الأنبار غربا، بقوات امنية من جيش وشرطة حدود، فضلا عن الحشد الشعبي، فيما عناصر الشرطة تمسك بإحكام السيطرات الخارجية، اضافة الى نشر عناصرها ودورياتها في اغلب مناطق المحافظة .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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