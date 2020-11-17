العراق يفوز وديا على اوزبكستان

2020/11/17 | 19:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء وديا، على منتخب اوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد.

وانتهى الشوط الاول بتقدم اوزبكستان بهدف دون رد، جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح حميدوف في الدقيقة 38 ، فيما تمكن المنتخب العراقي في الشوط الثاني من قلب الطاولة على فريق اوزبكستان بعد تسجيله هدفين، سجل مهند علي هدف التعديل في الدقيقة 64، بينما سجل علي عدنان هدف الفوز في الدقيقة 85، عن طريق ركلة جزاء .

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