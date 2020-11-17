مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون التقاعد للعاملين في القطاع الخاص

2020/11/17 | 19:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن وزير العمل، عادل الركابي، أن مجلس الوزراء صوت في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التقاعد للعاملين في القطاع الخاص.

وقال الركابي، إن "مجلس الوزراء، صوت اليوم على مشروع قانون التقاعد للعاملين في القطاع الخاص"

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