الدليمي : تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي ضربة قاصمة لمبدأ التعايش السلمي وامر دبر بليل

2020/11/17 | 19:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عد النائب عادل خميس المحلاوي الدليمي اليوم الاثنين ، ان” تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي الذي تم توقيعة من قبل الجهات التي لاتستند للشرعية القانونية والدستورية وبطريقة اللصوص من اجل مصالح شخصية لابقاء رئيس الوقف السني بمنصبه اطول فترة وعلى حساب ممتلكات المسلمين يعد ذلك ضربة قاصمة لمبدأ التعايش السلمي وامر دبر بليل”.

وقال الدليمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان محضر اتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي الذي تم توقيعة من قبل الجهات التي لاتستند للشرعية القانونية والدستورية وبطريقة اللصوص من اجل مصالح شخصية لابقاء رئيس الوقف السني بمنصبه اطول فترة وعلى حساب ممتلكات المسلمين يعد ذلك ضربة قاصمة لمبدأ التعايش السلمي وامر دبر بليل مستغلين ضعف شخصية رئيس الوقف وكالة واستعداده للتنازل عن اي شيء مقابل بقاءه في منصبه فضلاً عن كونه عديم الخبرة والدراية في تفاصيل عمل الأوقاف.

وطالب الدليمي ” رئيس الوزراء السيد الكاظمي بالتعامل بشكل مهني ومراعاة الخصوصية لهذا الملف والغاء الاتفاق الاسود لحين تعيين رئيس للوقف بالاصالة يقوم بالبت بالامر وفق اسس قانونية والحجج الوقفية والأدلة والقرائن الثبوتية.

داعيا الكاظمي الى انهاء تكليف رئيس الوقف وكالة لاخفاقه في ادارة الوقف وعدم اهليته لادارة هذه المؤسسة المهمة التي لها خصوصية شرعية ووطنية فضلا عن تقديمه للمصالح الشخصية على المصلحة العامة .

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