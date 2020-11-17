الكاظمي: مفوضية الانتخابات أول المتضررين من قانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها

2020/11/17 | 19:53 - المصدر: وكالة ناس

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الكاظمي: تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والأجنبية مرهون بإقرار الموازنة للعام المقبل

الكاظمي: الحكومة الحالية هي أولى الحكومات التي تعقد جلسات مع المؤسسات غير المرتبطة بوزارة

الكاظمي: هناك إرادة برلمانية أسهمت بحذف بعض الالتزامات المهمة في قانون تمويل العجز المالي

الكاظمي: مجلس الوزراء صوّت على إطفاء ديون المفوضية للمؤسسات والوزارات الأخرى

الكاظمي: خوّلنا وزير المالية بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة لأتمتة الجمارك والمنافذ والقطاعات الأخرى

الكاظمي: فساد كبير ومغالاة بعقود أتمتة الجمارك والحكومة الإلكترونية في الحكومات المتعاقبة السابقة

الكاظمي: لا يوجد أي إلغاء للاتفاقية الصينية العراقية

الكاظمي: البلد متاح استثمارياً لجميع الدول الراغبة في الاستثمار

الكاظمي: وزارة الصحة تهيئ المستلزمات لخزن لقاح كورونا بظروف صحية عالية

الكاظمي: دفعنا بعض الالتزامات المالية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الكاظمي: هناك تعاون من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة فقط

الكاظمي: نعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات المبكرة

الكاظمي: مفوضية الانتخابات أول المتضررين بقانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها

الكاظمي: هناك ضغوط لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد

الكاظمي: نطمئن رجال الأعمال والمستثمرين من عمليات الابتزاز

الكاظمي:حققنا أكثر من 70 % من المنهاج الحكومي

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