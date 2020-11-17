2020/11/17 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكاية سمعتها كثيرا من معاصرين وشهود حاضرين، وتقول إن الملك الأردني الراحل، الحسين بن طلال، كان في مكتبه الملكي الصغير باجتماع مصغر مع اثنين من مستشاريه يعطيهم توجيهات وهم منهمكون بتدوينها..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحسين وكيس الأمير السعودي.. حكايات ملك لم يرحل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحسين وكيس الأمير السعودي.. حكايات ملك لم يرحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).