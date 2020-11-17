2020/11/17 | 19:53 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي لاعبي الفريق الكروي لمعاودة التدريبات يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا من اجل المحافظة على اسم وتاريخ النادي ومسيرته في الدوري الكروي الممتاز.

كما تدعو الهيأة الادارية لاعبي الفريق الكروي الى التحمل والصبر بالنسبة للمستحقات المالية لحين إقرار الموازنة واستلام التخصيصات المالية المقررة وفق القانون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي هذه الدعوة لتجنب العقوبات كون الانسحاب من الدوري يعرض النادي لعقوبات وفق لوائح لجنة المسابقات في اتحاد الكرة والتي تنص على هبوط الفريق الى دوري الدرجة الأولى في حال الانسحاب من الدوري.

ختاما نناشد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الإسراع بتسديد المستحقات المالية للكادر التدريبي واللاعبين كونها مصدر أرزاقهم وعوائلهم ونحث ابنائنا اللاعبين الى العودة السريعة للتدريبات خدمة لاسم النادي وتأريخه الكبير والعمل على تقديم المستوى الذي يليق باسم نادي الطلبة واسماؤهم الشخصية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة الطلبة تدعو لاعبيها للعودة للتدريبات حفاظا على اسم وتاريخ النادي 7 SKY TV.

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