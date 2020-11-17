الكاظمي : هناك ضغوطا سياسية تواجهها الحكومة لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد

2020/11/17 | 19:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اكد رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، ان” هناك ضغوطا سياسية تواجهها الحكومة لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد”.

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