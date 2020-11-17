تحالف القوى: جهود الاطاحة بالحلبوسي فشلت وباتت شعارات إعلامية لا مصلحة للوطن فيها

2020/11/17 | 19:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبهة العراقية اكدت عدم اعتراض أي كتلة على اقالته بغداد – وعد الشمري:أبدى تحالف القوى العراقية، أمس الثلاثاء، ثقته بفشل جهود إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعدّ جهود التحشيد ضده بأنها ولدت ميّتة كونها “تستهدف تحقيق غايات شخصية”.لكن الجبهة العراقية الداعية لإقالة الحلبوسي، أكدت الاستمرار في مساعيها، مشيرة إلى عدم تسجيل أي كتلة سياسية ...

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