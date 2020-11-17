شريحة واسعة من الايزيديين تطالب بتأجيل تنصيب زعيم لهم حفاظا على وحدة الصف

2020/11/17 | 19:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التدخلات الحزبية تقسم بينهم السليمانية ـ عباس اركوازي:عمقت التدخلات السياسية والاملاءات الحزبية الخلافات بين ابناء الطائفة الايزدية، ما دفع بشريحة واسعة منهم الاعتراض على الية تسمية الاب الروحي الجديد للطائفة وذلك بعد وفاة زعيمها السابق بابا شيخ خرتو قبل اسابيع.وبعث نخبة من المثقفين والناشطين والفعاليات الايزيدية في الوطن والمهجر، رسالة الى الرأي العام تسلمت الصباح ...

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