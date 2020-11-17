نتوقع زيادة في الإيرادات غير النفطية تغطي 25 % من موازنة العام المقبل

2020/11/17 | 19:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشار المالي لرئيس الوزراء: الصباح الجديد ـ وكالات:توقع المستشار المالي لرئیس الوزراء مظهر محمد صالح امس الثلاثاء، ان ترتفع إيرادات البلاد غیر النفطیة لتصل إلى ما يساوي 25 بالمئة من موازنة العام المقبل، استنادا الى مقررات اجتماع مجلس الجهـات غیـر المرتبطـة بـوزارة.وقال صالح في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن الالتزام بقرارات الجلسة الاولى لاجتماع مجلس ...

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