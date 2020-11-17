كربلائيون يستغربون عدم تشغيل المستشفى التركي رغم مرور 4 أشهر على افتتاحه

2020/11/17 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]ناشد أهالي كربلاء، الثلاثاء، الحكومتين المركزية والمحلية باطلاعهم على الأسباب التي تقف امام تشغيل المستشفى التركي بعد مرور اكثر من ٤ اشهر على افتتاحه بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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